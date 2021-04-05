В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Турцией.

«На Турцию динамика спроса на майские оказалась ниже ожиданий, потому что там периодически вводят какие-то очаговые ограничения», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Судя по всему, отметила эксперт, большинство туристов будут ждать середины апреля, чтобы бронировать это направление.

«В стране 15 апреля планируют отменить ПЦР-тесты, и люди хотят убедиться, что это требование не будет продлено», — пояснила Ломидзе.

Ранее директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с Грецией.