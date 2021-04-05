В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Турцией.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией
  • Pixabay

«На Турцию динамика спроса на майские оказалась ниже ожиданий, потому что там периодически вводят какие-то очаговые ограничения», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Судя по всему, отметила эксперт, большинство туристов будут ждать середины апреля, чтобы бронировать это направление.

«В стране 15 апреля планируют отменить ПЦР-тесты, и люди хотят убедиться, что это требование не будет продлено», — пояснила Ломидзе.

Ранее директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с Грецией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить