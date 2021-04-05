В Москве рассказали о реорганизации ещё семи промзон
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Градостроительно-земельная комиссия уже утвердила проекты решений о комплексном развитии территорий в Грайворонове, Коровине, Зюзине, Кунцеве, Бескудникове, на Каширском шоссе и в Тёплом Стане.
Общая площадь участков превысит 77 га. Их размеры варьируются от 6,76 до 18,16 га.
Владимир Ефимов отметил, что на участках разместятся современные производства, а также жилые дома и объекты соцназначения. Реорганизация даст столице примерно 18 тыс. рабочих мест.
Как ранее сообщала НСН, в Москве сократили сроки реализации проектов редевелопмента бывших промзон.