Дептранс Москвы проинформировал об изменении тарифов на парковку на ряде улиц

Тарифы на парковку поменялись на некоторых улицах Москвы.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на сообщение Департамента транспорта столицы в Telegram.

«С 5 апреля на тех улицах, где вам сложно запарковаться из-за приезжающих в ваш район автомобилей, вводятся места «Только для резидентов» и новые места платной парковки», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Новые платные и резидентские парковочные места появились в 22 районах города. Речь идёт о районах Пресненском, Басманном, Савёловском, Аэропорт, Даниловском, Донском, Нагорном, Бутырском, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережном, Головинском, Коптево, Войковском, Преображенском, Новогиреево, Южнопортовом, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково и Выхино-Жулебино.

Всего тарифы на парковку изменятся на 193 участках улиц.

«Это всего 10% платных мест с загрузкой 96% и более, но эффект ощутит весь город», — объяснили в Дептрансе.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Петербурга планируют создать платные парковки на 2,9 тыс. мест в исторической части города.