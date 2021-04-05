Дептранс Москвы проинформировал об изменении тарифов на парковку на ряде улиц

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Тарифы на парковку поменялись на некоторых улицах Москвы.
Дептранс Москвы проинформировал об изменении тарифов на парковку на ряде улиц
  • РИА Новости

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на сообщение Департамента транспорта столицы в Telegram.

«С 5 апреля на тех улицах, где вам сложно запарковаться из-за приезжающих в ваш район автомобилей, вводятся места «Только для резидентов» и новые места платной парковки», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Новые платные и резидентские парковочные места появились в 22 районах города. Речь идёт о районах Пресненском, Басманном, Савёловском, Аэропорт, Даниловском, Донском, Нагорном, Бутырском, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережном, Головинском, Коптево, Войковском, Преображенском, Новогиреево, Южнопортовом, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково и Выхино-Жулебино.

Всего тарифы на парковку изменятся на 193 участках улиц.

«Это всего 10% платных мест с загрузкой 96% и более, но эффект ощутит весь город», — объяснили в Дептрансе.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Петербурга планируют создать платные парковки на 2,9 тыс. мест в исторической части города.

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