Эксперты фиксируют увеличение спроса на вторичное жильё на 13% в России

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Сервис «Авито Недвижимость» опубликовал данные, согласно которым спрос на вторичное жилье в России за год увеличился на 13% в годовом выражении.
Эксперты фиксируют увеличение спроса на вторичное жильё на 13% в России
  • РИА Новости

Об этом сообщили «Известия».

Объём предложения в данном секторе продолжил сокращаться — в среднем на 5% за I квартал и на 16% — за год.

В среднем по стране в минувшем квартале можно было приобрести квартиру во вторичном секторе за 63,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

«Ожидаемое ослабление потребительского интереса в совокупности с дополнительной поддержкой рынка в виде повышения ключевой ставки ЦБ, предположительно, несколько сдержат дальнейший рост стоимости жилья», — поделился мнением руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

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