Власти Томска рассказали о запланированных в честь Дня Победы мероприятиях

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В мэрии Томска рассказали, что прорабатывают несколько вариантов празднования Дня Победы в 2021 году. Запланированы выставки и адресные поздравления ветеранов. Также готовится сценарий праздника в честь полученного Томском звания «Город трудовой доблести».
Власти Томска рассказали о запланированных в честь Дня Победы мероприятиях
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.  

«В общественных пространствах (в том числе на Новособорной площади) планируется развернуть несколько уличных экспозиций, посвящённых трудовому подвигу томичей. В случае отмены ограничительных мер в регионе администрация Томска проведёт массовые праздничные мероприятия», — сообщила пресс-служба мэрии.

В канун Дня Победы пройдут патриотические мероприятия в школах, учреждениях дополнительного образования, культуры и других организаций города.

Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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