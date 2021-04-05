Власти Томска рассказали о запланированных в честь Дня Победы мероприятиях

В мэрии Томска рассказали, что прорабатывают несколько вариантов празднования Дня Победы в 2021 году. Запланированы выставки и адресные поздравления ветеранов. Также готовится сценарий праздника в честь полученного Томском звания «Город трудовой доблести».

Об этом сообщает vtomske.ru.

«В общественных пространствах (в том числе на Новособорной площади) планируется развернуть несколько уличных экспозиций, посвящённых трудовому подвигу томичей. В случае отмены ограничительных мер в регионе администрация Томска проведёт массовые праздничные мероприятия», — сообщила пресс-служба мэрии.

В канун Дня Победы пройдут патриотические мероприятия в школах, учреждениях дополнительного образования, культуры и других организаций города.

Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.