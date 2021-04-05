Власти Томска рассказали о запланированных в честь Дня Победы мероприятиях
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
«В общественных пространствах (в том числе на Новособорной площади) планируется развернуть несколько уличных экспозиций, посвящённых трудовому подвигу томичей. В случае отмены ограничительных мер в регионе администрация Томска проведёт массовые праздничные мероприятия», — сообщила пресс-служба мэрии.
В канун Дня Победы пройдут патриотические мероприятия в школах, учреждениях дополнительного образования, культуры и других организаций города.
Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.