Кураев отреагировал на решение патриарха Кирилла
«Что ж, раз дано время на «переосмысление», буду паки и паки думать», — написал Кураев в Livejournal.
Он отметил, что из-за него «в церкви появляются небывалые новизны».
Кураев добавил, что ему дали время на возвращение «на путь Церкви, который был избран им в свое время».
Ранее патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввёл мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.