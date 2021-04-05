Кураев отреагировал на решение патриарха Кирилла

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на мораторий патриарха Московского и всея Руси Кирилла на решение о лишении его сана. Ранее патриарх Кирилл утвердил соответствующее решение суда, но дал отцу Андрею время на пересмотр своих взглядов.

«Что ж, раз дано время на «переосмысление», буду паки и паки думать», — написал Кураев в Livejournal.

Он отметил, что из-за него «в церкви появляются небывалые новизны».

Кураев добавил, что ему дали время на возвращение «на путь Церкви, который был избран им в свое время».

Ранее патриарх Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввёл мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.