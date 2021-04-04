В Подмосковье начали проверку после гибели сына худрука «Непосед»

В Солнечногорске организована проверка по факту гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, выпавшего из окна частного дома. Об этом сообщили в подмосковном главке СК.

«По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что семья мальчика и сам ребёнок характеризуются положительно.

PR-директор «Непосед» Пётр Шекшеев рассказал телеканалу «360», что Кирилл Пинджоян погиб в результате несчастного случая.

«Он был один в своей комнате на третьем этаже. Когда бабушка зашла проведать его вечером, увидела открытое окно. Потом обнаружили тело. Он упал с крыши их частного дома... Достоверно неизвестно, но точно не самоубийство. Телефон тоже был рядом с ним», — сообщил он.

По мнению Шекшеева, подросток мог забраться на крышу, чтобы сделать селфи. Он также исключил версию о конфликте в семье.