В России вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% граждан

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С начала вакцинации от коронавируса 4,7 млн россиян получили по две дозы препарата, хотя бы один укол получили 6,93 млн человек. Об этом сообщается в исследовании, проведённом РБК на основании данных региональных оперштабов.
В России вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% граждан
  • Reuters

Как отмечается, среди регионов с наибольшей долей привитых оказались Чукотка (7,27%), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).

Наименьшая доля привитых жителей отмечается в республиках Северного Кавказа и Удмуртии.

Согласно данным исследования, в среднем по стране иммунизацию прошли 3,23% населения.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до конца лета в России будут привиты от коронавируса 60% граждан.

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