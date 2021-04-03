В России вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% граждан

С начала вакцинации от коронавируса 4,7 млн россиян получили по две дозы препарата, хотя бы один укол получили 6,93 млн человек. Об этом сообщается в исследовании, проведённом РБК на основании данных региональных оперштабов.

Reuters

Как отмечается, среди регионов с наибольшей долей привитых оказались Чукотка (7,27%), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%). Наименьшая доля привитых жителей отмечается в республиках Северного Кавказа и Удмуртии. Согласно данным исследования, в среднем по стране иммунизацию прошли 3,23% населения. Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до конца лета в России будут привиты от коронавируса 60% граждан.