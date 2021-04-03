Более 400 тысяч жителей Петербурга прошли вакцинацию от COVID-19

Более 400 тыс. жителей Санкт-Петербурга уже были вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата от коронавируса.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает городской комитет по здравоохранению.

«Количество вакцинированных от COVID-19 горожан достигло 401 057 человек, из них 294 321 полностью закончил цикл вакцинации. За пятницу первично привит 8931 человек, вторично — 5081. Итого за сутки выполнено 14 012 инъекций», — говорится в заявлении.



Всего в Петербург с начала вакцинации от коронавируса поступило 465 842 комплекта доз вакцины. Остаток в поликлиниках в настоящее время составляет 64 785 доз вакцины.

Ранее сайт «Невские новости» писал, что власти Санкт-Петербурга приняли решение об открытии нового пункта вакцинации — в Ледовом дворце.