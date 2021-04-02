Депутат Госдумы призвал ввести ограничения по содержанию животных в цирках
- Reuters
Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Закулисье цирка очень жестокое. Мы недавно видели историю со слонами, ограничения по использованию животных в цирке должны быть. Повторю ещё раз, что использование животных из дикой природы в цирке, как правило, достигается за счёт ломки их психологического сознания, но очень часто, к сожалению, прибегают к физическому насилию. Поэтому все эти ограничения, конечно, необходимы», — пояснил депутат.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане произошла драка слонов во время представления в цирке.