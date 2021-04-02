Черноморский флот рассказал о ходе учений в Краснодарском крае и Крыму

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Черноморский флот начал контрольную проверку сил, расположенных в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Черноморский флот рассказал о ходе учений в Краснодарском крае и Крыму
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«По приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что в ходе мероприятий будет проведена «оценка качества организации боевой подготовки и слаженности подразделений флота», а также состояния вооружения и военной техники.

«Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи как в наступлении, так и в обороне», — добавили в пресс-службе флота.

Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.

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