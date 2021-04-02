В Татарстане прокомментировали ситуацию с ограничениями по коронавирусу

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Замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина заявила, что республика находится в нестабильной ситуации и снимать ограничения пока не планируется.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с ограничениями по коронавирусу
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Об этом сообщает inkazan.ru.   

Всего в марте в республике зарегистрировано 1443 заболевших. Это ниже заболеваемости февраля на 25%.

«Мы видели, что в феврале по сравнению с январём заболеваемость снизилась на 30%, а в марте по сравнению с февралём — только на 25%. Если в феврале еженедельно заболеваемость снижалась на 60 случаев, то в марте еженедельное снижение заболеваемости было только на 20 случаев», — рассказала она.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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