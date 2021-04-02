Пассажиропоток на МЦК вырос почти на 20% в марте по сравнению с прошлым годом

В марте 2021 года пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) вырос почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы Московской железной дороги.

«По МЦК в марте текущего года перевезены 13,1 млн пассажиров, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

С начала запуска услугами МЦК воспользовались более 564 млн пассажиров.

Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.