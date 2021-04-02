На Урале скорректировали прогноз по паводку

Синоптики на Урале составили уточнённый прогноз максимальных уровней воды весеннего половодья на реке Тобол в 2021 году.

Как передаёт URA.RU, прогноз размещён на сайте областного Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Максимальный уровень воды в реке Тобол в Кургане, по прогнозу, будет ниже на 30 см, чем было указано в ранней версии прогноза.

«Ожидаемая величина — 600 см», — указано в документе. Допустимая погрешность прогноза — 170 см. В селе Звериноголовское, по уточнённому прогнозу, максимальный уровень воды в Тоболе не превысит 750 см, аналогичная информация сообщалась в марте.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о подготовке к приходу весны и возможным чрезвычайным ситуациям. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заявило о мерах по защите сельхозугодий и засеянных полей от подтопления после снежной зимы.