В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Петербурге число коек, развёрнутых для приёма больных с коронавирусом, сократилось более чем в два раза — с 13 тыс. до 5,3 тыс. мест.
В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.  

«На сегодня для пациентов с COVID-19 и пневмониями остаются 5347 коек в 13 городских и двух федеральных стационарах. На конец марта были свободны 909 коек», — рассказали в администрации города.

На фоне стабилизации ситуации комитет по здравоохранению подготовил график перевода стационаров в обычный режим работы.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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