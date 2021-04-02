В Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Петербурге число коек, развёрнутых для приёма больных с коронавирусом, сократилось более чем в два раза — с 13 тыс. до 5,3 тыс. мест.

Об этом сообщает kp.ru.

«На сегодня для пациентов с COVID-19 и пневмониями остаются 5347 коек в 13 городских и двух федеральных стационарах. На конец марта были свободны 909 коек», — рассказали в администрации города.

На фоне стабилизации ситуации комитет по здравоохранению подготовил график перевода стационаров в обычный режим работы.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.