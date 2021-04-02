Москва представлена в пяти номинациях международной премии World Travel Awards

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Москва номинирована на пять наград европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Голосование на официальном сайте премии продлится до 14 июля.
Москва представлена в пяти номинациях международной премии World Travel Awards
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, Москва одерживала победу в ключевой номинации World Travel Awards два года подряд — в 2019-м и 2020-м. В прошлом году город завоевал звание лучшего для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии.

В этом году Москва представлена в номинациях: «Лучшее туристское направление в Европе. Город» (Europe's Leading City Destination); «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе» (Europe's Leading Festival & Event Destination); «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе» (Europe's Leading Heritage Destination); «Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе» (Europe's Leading Meeting & Conference Destination); «Лучшее направление для сити-брейка в Европе» (Europe's Leading City Break Destination).

Церемония награждения победителей европейского этапа премии пройдёт в Уфе 15 сентября, а гранд-финал состоится в Москве в конце года.

Ранее НСН сообщала, что цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы «Топ-3» номинирован на премию WSIS Prizes 2021 конкурса ООН.

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