На конкурс «Лидеры России» за сутки поступило более 18 тысяч заявок

На всероссийский конкурс «Лидеры России» за сутки поступило более 18 тыс. заявок из всех регионов страны, заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт проекта.

«Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось», — сказал Комиссаров.

Дистанционные испытания пройдут с конца апреля до середины июня. В конце лета — начале осени состоятся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса намечен на март 2022 года.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора — исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.