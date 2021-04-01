На конкурс «Лидеры России» за сутки поступило более 18 тысяч заявок

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На всероссийский конкурс «Лидеры России» за сутки поступило более 18 тыс. заявок из всех регионов страны, заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
На конкурс «Лидеры России» за сутки поступило более 18 тысяч заявок
  • © facebook.com/leadersofrussia

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт проекта.

«Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось», — сказал Комиссаров.

Дистанционные испытания пройдут с конца апреля до середины июня. В конце лета — начале осени состоятся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса намечен на март 2022 года.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора — исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.

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