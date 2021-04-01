Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели
- Reuters
«В рамках данного нами обещания об открытости, хочу сообщить, что на этой неделе президент сдал тест на COVID-19, (вирус) COVID-19 обнаружен не был», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.
Она отметила, что он сдаёт тест раз в две недели.
Байден в декабре и январе публично сделал обе прививки от коронавируса.
Ранее Байден заявил, что Соединённые Штаты к концу мая распределят 600 млн доз вакцин от коронавируса.