Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели

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Президента США Джо Байдена проверяют на коронавирус каждые две недели, очередной тест COVID-19 у него не обнаружил.
Байдена проверяют на COVID-19 каждые две недели
  • Reuters

«В рамках данного нами обещания об открытости, хочу сообщить, что на этой неделе президент сдал тест на COVID-19, (вирус) COVID-19 обнаружен не был», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

Она отметила, что он сдаёт тест раз в две недели.

Байден в декабре и январе публично сделал обе прививки от коронавируса. 

Ранее Байден заявил, что Соединённые Штаты к концу мая распределят 600 млн доз вакцин от коронавируса.

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