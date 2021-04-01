Эксперт дал советы по использованию овердрафта

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Генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов дал советы по использованию овердрафта.
Эксперт дал советы по использованию овердрафта
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что это можно определить как возможность потратить больше средств, чем есть на банковском счёте (карте). Погашается овердрафт при следующем поступлении денег на счёт.

«По сути, какой-то принципиальной разницы между, допустим, кредитной картой, которая работает почти так же, нет, и то и другое — это кредит», — сказал Гладких-Родионов.

По его мнению, условия предоставления овердрафта немного легче, чем по кредитной карте или любому другому кредиту.

Ранее эксперт по страхованию Инна Вялкова в беседе с ФАН рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.

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