Эксперт дал советы по использованию овердрафта

Генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов дал советы по использованию овердрафта.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что это можно определить как возможность потратить больше средств, чем есть на банковском счёте (карте). Погашается овердрафт при следующем поступлении денег на счёт.

«По сути, какой-то принципиальной разницы между, допустим, кредитной картой, которая работает почти так же, нет, и то и другое — это кредит», — сказал Гладких-Родионов.

По его мнению, условия предоставления овердрафта немного легче, чем по кредитной карте или любому другому кредиту.

Ранее эксперт по страхованию Инна Вялкова в беседе с ФАН рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.