В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на туры на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с ценами на туры на майские праздники.

«В прошлом году майских не было вообще из-за пандемии. В этом году цены по сравнению с 2019 годом выросли в среднем на 10%», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, повышенным спросом пользуются Калининградская область, Бурятия, Тюмень.

Лидируют традиционно Краснодарский край и Крым, добавила Тюрина.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.