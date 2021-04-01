В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на туры на майские праздники

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с ценами на туры на майские праздники.
В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на туры на майские праздники
  • Pixabay

«В прошлом году майских не было вообще из-за пандемии. В этом году цены по сравнению с 2019 годом выросли в среднем на 10%», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, повышенным спросом пользуются Калининградская область, Бурятия, Тюмень.

Лидируют традиционно Краснодарский край и Крым, добавила Тюрина.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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