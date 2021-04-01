Эксперт дал рекомендации по выбору дебетовой карты
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В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что большая часть выпущенных дебетовых карт — зарплатные.
При выборе карты для личных целей или в случае работы в качестве самозанятого нужно внимательно прочитать условия обслуживания, советует эксперт.
По его словам, среди важных моментов — стоимость годового обслуживания, возможность по бесплатному снятию наличных в банкоматах сторонних банков и программа лояльности.
Условия по дебетовым картам можно сравнить на соответствующих интернет-ресурсах.
Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.