В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) состоялась международная презентация всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Мероприятие прошло в гибридном формате. Его участниками стали организаторы, эксперты, выпускники конкурса, а также представители образовательных организаций и молодёжных общественных объединений из 37 стран, среди которых Белоруссия, Великобритания, Испания, Республика Корея, Египет, Австралия и Куба.

«Уверен, что в текущем сезоне мы увидим много ярких, креативных и интересных идей от всех участников конкурса», — заявил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Со своей стороны, директор департамента государственной молодёжной политики Министерства науки и высшего образования России Денис Аширов сказал, что одной из главных задач научно-технического развития России является обеспечение международного лидерства.

«Для её решения Министерством науки и высшего образования проводится системная работа в сфере международного сотрудничества как в части научных разработок, так и в академической мобильности», — отметил он.

По его словам, особенно важно, что в Год науки и технологий всероссийский конкурс делает важный акцент на международную составляющую.

В рамках мероприятия была представлена номинация конкурса для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом «Содружество наших стран».

Как заявила руководитель конкурса, проректор РГГУ Лариса Пастухова, наибольшее число иностранных участников ожидается именно в номинации «Содружество наших стран».

«Её финалисты встретятся в рамках международного форума, на котором представят свои проекты. Мероприятие состоится осенью этого года в Калининграде», — сообщила она.

В 2020 году число участников конкурса превысило 60 тыс. Среди них были представители 85 регионов России и 15 иностранных государств.

В 2021 году основной конкурс проводится в двух возрастных категориях (14—17 лет и 18—35 лет).