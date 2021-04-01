Фигуры древних животных установят возле входа пещеры Таврида

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Фигуры древних животных установят возле входа крымской пещеры Таврида, экспозицию для туристов откроют к началу летнего сезона.
Фигуры древних животных установят возле входа пещеры Таврида
  • © Пресс-служба Крымского федерального университета /Илья Гогунский

Об этом сообщил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.

По его словам, всего в экспозиции у пещеры будет представлено 20 животных.

Среди них — бизон с телёнком, семья лошадей из трёх особей, саблезубый тигрёнок, пещерная гиена, две антилопы.

Карстовая полость — пещера длиной около 2 километров — была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида» в 2018 году.

Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных.

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