Фигуры древних животных установят возле входа пещеры Таврида

Фигуры древних животных установят возле входа крымской пещеры Таврида, экспозицию для туристов откроют к началу летнего сезона.

Об этом сообщил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.

По его словам, всего в экспозиции у пещеры будет представлено 20 животных.

Среди них — бизон с телёнком, семья лошадей из трёх особей, саблезубый тигрёнок, пещерная гиена, две антилопы.

Карстовая полость — пещера длиной около 2 километров — была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида» в 2018 году.

Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных.