В Хабаровске запустят мобильное приложение с информацией о воинских захоронениях

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В Хабаровске готовят к запуску мобильное приложение для телефонов с операционной системой Android, где будет систематизирована вся информация о захоронениях солдат.
В Хабаровске запустят мобильное приложение с информацией о воинских захоронениях
  • Pixabay

Об этом ФАН рассказал председатель хабаровского регионального отделения Поискового движения России и общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж» Никита Кобзев.

«В приложении будут фотография героя, захоронения, информация о нём. Оно уже разработано, сейчас наши добровольцы забивают данные, потому что у нас нет нормальных реестров именно по воинским захоронениям на наших кладбищах. Первые 2 тыс. захоронений сейчас вносим», — отметил он.

Мобильное приложение будет напрямую связано с всероссийским проектом поискового движения России «Судьба солдата», где содержится информация о боевых подвигах и биографиях участников Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе планируют восстановить 30 военных захоронений времён Великой Отечественной войны в 2021 году.

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