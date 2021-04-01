В Хабаровске запустят мобильное приложение с информацией о воинских захоронениях
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Об этом ФАН рассказал председатель хабаровского регионального отделения Поискового движения России и общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж» Никита Кобзев.
«В приложении будут фотография героя, захоронения, информация о нём. Оно уже разработано, сейчас наши добровольцы забивают данные, потому что у нас нет нормальных реестров именно по воинским захоронениям на наших кладбищах. Первые 2 тыс. захоронений сейчас вносим», — отметил он.
Мобильное приложение будет напрямую связано с всероссийским проектом поискового движения России «Судьба солдата», где содержится информация о боевых подвигах и биографиях участников Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе планируют восстановить 30 военных захоронений времён Великой Отечественной войны в 2021 году.