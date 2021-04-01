В Ижевске пройдут репетиции парада Победы

Репетиции парада Победы пройдут в Ижевске с 6 по 20 апреля.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В параде будут принимать участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, учащиеся кадетских классов общеобразовательных организаций города, представители ветеранских организаций.

Парад, посвящённый 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 9 мая в 10:00 на Центральной площади Ижевска перед зданием правительства.

Как ранее сообщало издание «Янтарный край», на Балтфлоте рассказали об активной подготовке к параду Победы.