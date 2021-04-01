В Москве открыли станции «Народное Ополчение» и «Мнёвники»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии станций «Народное Ополчение» и «Мнёвники» Большой кольцевой линии метрополитена.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Запускаем сегодня две станции метро в Хорошёво-Мнёвниках. Большой московский район получил впервые две станции метрополитена, ну и Большая кольцевая линия метро приросла ещё двумя станциями. Всего теперь в составе БКЛ 12 станций, осталось совсем немного — ещё 19 построить. Но я уверен, что с этой задачей мы справимся», — заявил мэр.

По словам Собянина, на этих станциях ежедневно будут перемещаться около 40 тыс. пассажиров, а в перспективе — около 90 тыс. Новые маршруты позволят местным жителям сократить время в пути до 40 минут.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье завершили реконструкцию станции Баковка.