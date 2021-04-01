В Дубне отремонтируют тоннель 1937 года постройки

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В Дубне в Московской области полностью отремонтируют аварийный тоннель под шлюзом канала имени Москвы, построенный в 1937 году.
В Дубне отремонтируют тоннель 1937 года постройки
  • ©naukograd-dubna.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Два года назад тоннель, проходящий под шлюзом Иваньковского гидроузла, закрыли, в настоящее время здесь развернули масштабный ремонт. Его планируют завершить к 28 февраля 2022 года.

«Нарушений сроков со стороны подрядчиков нет. Они работают в тоннеле строго с учётом графика», — сообщил исполняющий обязанности начальника Волжского района гидротехнических сооружений Дмитрий Баранов.

По словам подрядчиков, основная задача — ликвидировать протечки в той части тоннеля, где проходит дно шлюза. Все точки уже зафиксировали.

Сообщается, что тоннелю оставят исторический облик.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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