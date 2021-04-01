В Дубне отремонтируют тоннель 1937 года постройки

В Дубне в Московской области полностью отремонтируют аварийный тоннель под шлюзом канала имени Москвы, построенный в 1937 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

Два года назад тоннель, проходящий под шлюзом Иваньковского гидроузла, закрыли, в настоящее время здесь развернули масштабный ремонт. Его планируют завершить к 28 февраля 2022 года.

«Нарушений сроков со стороны подрядчиков нет. Они работают в тоннеле строго с учётом графика», — сообщил исполняющий обязанности начальника Волжского района гидротехнических сооружений Дмитрий Баранов.

По словам подрядчиков, основная задача — ликвидировать протечки в той части тоннеля, где проходит дно шлюза. Все точки уже зафиксировали.

Сообщается, что тоннелю оставят исторический облик.

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