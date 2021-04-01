В Москве сообщили о начале месячника по благоустройству

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В Москве 1 апреля традиционно стартует месячник по благоустройству, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
В Москве сообщили о начале месячника по благоустройству
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Москва 24».

В ведомстве подчеркнули, что город начали приводить в порядок ещё в начале марта. Тогда стартовал вывоз остатков снега, а также очистка дворовых территорий и локальный ремонт дорог, промывка тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.

В апреле запланированы масштабные работы, чтобы за короткое время привести в порядок все городские объекты после осенне-зимнего периода. В планах работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог.

Власти также напомнили, что общегородской субботник пройдёт в столице 24 апреля.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге назвали дату общегородского субботника.

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