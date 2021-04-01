В Москве сообщили о начале месячника по благоустройству
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Москва 24».
В ведомстве подчеркнули, что город начали приводить в порядок ещё в начале марта. Тогда стартовал вывоз остатков снега, а также очистка дворовых территорий и локальный ремонт дорог, промывка тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.
В апреле запланированы масштабные работы, чтобы за короткое время привести в порядок все городские объекты после осенне-зимнего периода. В планах работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог.
Власти также напомнили, что общегородской субботник пройдёт в столице 24 апреля.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге назвали дату общегородского субботника.