Утверждён план мероприятий по развитию иммунопрофилактики в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по развитию иммунопрофилактики в России.

«Правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики в России», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что план включает 65 мероприятий, которые распределены по шести направлениям.

Также частью плана является оказание господдержки производителям новых вакцин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что страна обладает достаточным объёмом вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.