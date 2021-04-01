Утверждён план мероприятий по развитию иммунопрофилактики в России

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по развитию иммунопрофилактики в России.
Утверждён план мероприятий по развитию иммунопрофилактики в России
  • РИА Новости

«Правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики в России», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что план включает 65 мероприятий, которые распределены по шести направлениям.

Также частью плана является оказание господдержки производителям новых вакцин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что страна обладает достаточным объёмом вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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