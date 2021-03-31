Началась регистрация участников конкурса «Лидеры России»

Началась регистрация участников четвёртого сезона конкурса «Лидеры России».

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.

Как заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, нынешний сезон будет сильно отличаться от предыдущих в первую очередь структурой конкурса. По его словам, акцент будет делаться на поиск не просто управленцев широкого профиля, а именно профессионалов в сфере своей деятельности.

Общий конкурс разбит на восемь отраслевых треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Международный» и «Студенты».

Из всех этих треков шесть стартовали 31 марта, ещё два будут запущены в апреле.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора, исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.