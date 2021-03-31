Риелтор оценил идею обязать новых жильцов оплачивать долги предыдущих владельцев

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Вице-президент Российской гильдии риелторов, председатель правления управляющей компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак прокомментировал сообщение о том, что предложение обязать новых собственников вторичного жилья выплачивать коммунальные долги предыдущих хозяев поступило в Минстрой России от ассоциации «ЖКХ и городская среда».
Риелтор оценил идею обязать новых жильцов оплачивать долги предыдущих владельцев
  • РИА Новости

«Конечно, это не проблема риелторов, это проблема человека, хотя добросовестные риелторы предупреждают об этом, рекомендуют взять все квитанции об оплате у предыдущих собственников, но это не обязанность, а добросовестное исполнение», — заявил Полторак в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нет закона, обязывающего риелторов предупреждать о долгах бывших владельцев.

«Как правило, риелторы это делают, но по закону отвечает за это должник», — отметил эксперт.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль.

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