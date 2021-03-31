В ХМАО рассказали о закрытии ряда ледовых переправ с 1 апреля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Такое решение было принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах», — заявили в ведомстве.
В частности, будет закрыто 11 ледовых переправ и полностью перекрыто движение по зимникам в Кондинском районе.
Также будет снижена грузоподъёмность переправ в Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Нижневартовском районах.
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге с 10 апреля возобновляется разводка мостов.