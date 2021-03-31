В ХМАО рассказали о закрытии ряда ледовых переправ с 1 апреля

В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о закрытии ряда ледовых переправ с 1 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Такое решение было принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах», — заявили в ведомстве.

В частности, будет закрыто 11 ледовых переправ и полностью перекрыто движение по зимникам в Кондинском районе.

Также будет снижена грузоподъёмность переправ в Октябрьском, Ханты-Мансийском районах, Нижневартовском районах.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге с 10 апреля возобновляется разводка мостов.