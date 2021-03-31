Эксперт дал советы по выбору кредитной карты

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Вице-президент Ассоциации российских банков в Комитете РСПП по международному сотрудничеству Олег Прексин дал советы по выбору кредитной карты.
Эксперт дал советы по выбору кредитной карты
  • AFP

В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что, несмотря на льготный период, человек всё равно «залезает в кредит».

«Значит, вам придётся в итоге его выплачивать», — напомнил эксперт.

Поэтому, как пояснил Прексин, нужно внимательно читать заключаемый договор с банком.

Чтобы избежать довольно серьёзных процентов, эксперт рекомендует обратить внимание на срок беспроцентного использования кредита.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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