Эксперт дал советы по выбору кредитной карты
- AFP
В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что, несмотря на льготный период, человек всё равно «залезает в кредит».
«Значит, вам придётся в итоге его выплачивать», — напомнил эксперт.
Поэтому, как пояснил Прексин, нужно внимательно читать заключаемый договор с банком.
Чтобы избежать довольно серьёзных процентов, эксперт рекомендует обратить внимание на срок беспроцентного использования кредита.
Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.