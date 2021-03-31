ФСБ опубликовала документы к столетию Отряда особого назначения ВЧК

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала архивные документы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Документы опубликованы на сайте ФСБ.

В частности, опубликованы фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, подборка фотографий, показывающих повседневную жизнь бойцов и командиров отряда, а также архивные документальные материалы по истории ОСНАЗа.

Среди документов оказалось письмо 1925 года основателя ВЧК Феликса Дзержинского, в котором он сообщал о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.

В нём рассказывается о двух «подозрительных» людях, которые, предположительно, следили за Сталиным около театра.

«Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», — говорится в письме.

В прошлом году ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму.