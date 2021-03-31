ФСБ опубликовала документы к столетию Отряда особого назначения ВЧК
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Документы опубликованы на сайте ФСБ.
В частности, опубликованы фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, подборка фотографий, показывающих повседневную жизнь бойцов и командиров отряда, а также архивные документальные материалы по истории ОСНАЗа.
Среди документов оказалось письмо 1925 года основателя ВЧК Феликса Дзержинского, в котором он сообщал о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.
В нём рассказывается о двух «подозрительных» людях, которые, предположительно, следили за Сталиным около театра.
«Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», — говорится в письме.
В прошлом году ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму.