Из России в Польшу экстрадировали обвиняемого в мошенничестве

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Из России в Польшу экстрадировали гражданина Камеруна Нане Жильбера, обвиняемого в мошенничестве.
Из России в Польшу экстрадировали обвиняемого в мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющейся информации, в декабре 2007 года в польском населённом пункте Вильга фигурант обманул супружескую пару», — сказала она.

Супруги передали злоумышленнику около €100 тыс. Когда они поняли, что их обманули, то обратились в полицию.

«Жильбер был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В 2015 году российские полицейские задержали обвиняемого в аэропорту Внуково», — уточнила Волк.

На пункте пропуска в Калининградской области Жильбер был передан сотрудникам польских правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Испания выдала России Олега Андрианова, обвиняемого в попытке мошенничества в Москве.

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