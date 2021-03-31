Эксперт оценил ситуацию с банковскими вкладами

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский оценил ситуацию с банковскими вкладами.

«По мере роста ключевой ставки до 5—6% можно ожидать и роста ставок по депозитам. Рублёвые вклады остаются традиционным способом сбережения средств. Мы наблюдаем положительную динамику по ним по сравнению с прошлым годом», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, валютные вклады пользуются популярностью только в периоды нестабильности валютного курса, а в остальное время они не обеспечивают привлекательной нормы доходности.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.