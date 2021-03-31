Эксперт дал рекомендации по сбережению средств
- РИА Новости
«Если цель — сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам. На этом особо не заработать, но, по крайне мере, можно сберечь капитал от инфляции, держа его в банке», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, если цель — заработать и уровень финансового образования позволяет, то можно попробовать использовать акции крупных компаний и ряда облигаций.
Как пояснил Алиев, их доходность в полтора-два раза выше по сравнению с депозитными счетами.
«Но вкладывать нужно на долгосрочный период», — добавил эксперт.
Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.