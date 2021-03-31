Эксперт дал рекомендации по сбережению средств

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Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев дал рекомендации по сбережению средств.
Эксперт дал рекомендации по сбережению средств
  • РИА Новости

«Если цель — сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам. На этом особо не заработать, но, по крайне мере, можно сберечь капитал от инфляции, держа его в банке», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если цель — заработать и уровень финансового образования позволяет, то можно попробовать использовать акции крупных компаний и ряда облигаций.

Как пояснил Алиев, их доходность в полтора-два раза выше по сравнению с депозитными счетами.

«Но вкладывать нужно на долгосрочный период», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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