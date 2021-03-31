В Петростате рассказали о переписи населения

Руководитель Петростата Олег Никифоров рассказал о переписи населения.

«Сейчас мы входим в новую перепись, в век цифровых технологий с совершенно другим инструментарием, совершенно другими средствами, идём в ногу со временем», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, основной акцент будет сделан на использовании цифровых технологий.

Все переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также пройдут дополнительный инструктаж по вопросам взаимодействия с населением.

«Если у респондента есть признаки простуды, переписчик оставит ему листовку с подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет», — сказал Никифоров.

Он также отметил, что будет и новый способ участия — заполнение электронного переписного листа на портале госуслуг.

Ранее, как сообщал kp.ru, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин прокомментировал ситуацию с переписью населения.