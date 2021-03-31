Экс-юрист ФБК прокомментировал заявление бывшей сотрудницы штаба Навального

Бывший юрист и экс-глава московского штаба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов прокомментировал заявления бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Алёны Нарвской о том, как изменилось её отношение к оппозиционным проектам и почему она решила уйти.

«Алёна совсем молодая девчонка. Прогрессивная. Из первой волны той самой «навальновской молодёжи», которая с широко закрытыми глазами приходила на липкие речи Навального про прекрасную Россию будущего. Уже в далёком в 2016 году она работала на Соболь», — написал Серуканов в своём Telegram-канале.

По его словам, такие, как Нарвская, были «первыми пионерами».

Также он рассказал, что полгода работал вместе с Нарвской во время «президентской кампании Навального».

«Она пахала как проклятая, без трудового договора, без отпусков и нормальных выходных. Много раз нарушала закон, считая это благом, пожертвовала образованием, забыла о собственном мнении... В итоге её просто вышвырнули», — написал Серуканов.

По его словам, Нарвскую «уже начали уничтожать», её «уже массово оскорбляют в сетях» и угрожают ей.

«В секте Навального не привыкли вести диалогов с несогласными. Там так не бывает», — заявил он.

Серуканов добавил, что в эфире «Прекрасной России бу-бу-бу» 31 марта в 21:00 поговорит с Алёной Нарвской в прямом эфире. Она расскажет о том, как в штабах Навального использовали детей, какую цену им пришлось за это заплатить и кто такая «настоящая Соболь».

Ранее экс-сотрудница штаба Алексея Навального Алёна Нарвская рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что после истории с московским штабом Навального надолго ушла из политики из-за обиды и разочарования.

По её словам, это был очень тяжёлый опыт.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.