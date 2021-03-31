Аналитик рассказал, как распознать финансовую пирамиду

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский рассказал, как распознать финансовую пирамиду.

«Пирамиду можно вычислить на раннем этапе её существования только по косвенным признакам. Первое — это то, что она обещает на порядок более высокую доходность, чем обычные финансовые инструменты», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, второй признак — использование метода сетевого маркетинга для привлечения новых людей.

Как считает эксперт, финансовые пирамиды вряд ли когда-нибудь полностью прекратят своё существование, поскольку всегда будут азартные и некомпетентные люди, способные поверить в то, что деньги действительно можно заработать быстро и без риска.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.