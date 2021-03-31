Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры доверия

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс отказывается обсуждать меры военного доверия, которые предлагает российская сторона.
Лавров заявил об отказе НАТО обсуждать с Россией меры доверия
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе заседания сессии клуба «Валдай».

«Натовцы категорически отказываются даже обсуждать меры военного доверия, которые мы предложили», — сказал Лавров.

Министр отметил, что в том числе НАТО не соглашается обсуждать предложение «об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанцию, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолётов и кораблей».

RT ведёт прямую трансляцию выступления Лаврова.

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