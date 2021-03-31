В Москве возбудили дело по факту поджога грузовиков в промзоне

Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога грузовых автомобилей на территории шиномонтажной мастерской в промышленной зоне на северо-востоке Москвы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога»)», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, прибывшие по вызову полицейские установили, что неизвестные совершили поджог машин и скрылись.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны на северо-востоке Москвы на площади 500 кв. м произошло возгорание в шиномонтаже.

По словам источника, загорелось 25 грузовых машин.