В Нижнем Новгороде рассказали о работе по установке камер видеонаблюдения в 2021 году

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде рассказали о работе по развитию системы видеонаблюдения в 2021 году.
В Нижнем Новгороде рассказали о работе по установке камер видеонаблюдения в 2021 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Центр координации проектов цифровой экономики.

Реализация развития системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» рассчитана на три года.

В 2021 году запланировано установить 642 камеры видеонаблюдения во всех районах города.

«Места установки определены в соответствии с предложениями силовых структур региона», — отметили в ГАУ НО «ЦИТ».

В перечень также вошли территории общественных пространств, благоустройство которых намечено на 2021 год.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить