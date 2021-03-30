В Нижнем Новгороде рассказали о работе по установке камер видеонаблюдения в 2021 году

В Нижнем Новгороде рассказали о работе по развитию системы видеонаблюдения в 2021 году.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Центр координации проектов цифровой экономики.

Реализация развития системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» рассчитана на три года.

В 2021 году запланировано установить 642 камеры видеонаблюдения во всех районах города.

«Места установки определены в соответствии с предложениями силовых структур региона», — отметили в ГАУ НО «ЦИТ».

В перечень также вошли территории общественных пространств, благоустройство которых намечено на 2021 год.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».