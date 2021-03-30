Эксперт оценил ситуацию на авторынке России

Автоэксперт Андрей Ломанов оценил ситуацию на автомобильном рынке России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что минувший год был для компаний непростым.

«Продажи стояли на месте», — отметил эксперт.

По его словам, вероятно, впервые за десять лет цены диктует дилер, а не покупатель.

«Но для меня загадка, куда идёт сейчас вся эта автомобильная индустрия. Будет стареть у нас сейчас парк автомобилей. К сожалению, у нас нет той инфраструктуры, которая позволила бы нам очень оперативно выводить электрические автомобили», — сказал Ломанов.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.