Эксперт рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома

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Директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.
Эксперт рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», Аринцева заявила, что есть две группы платежей.

«К первой группе относятся платежи за поддержание дома в нормальном состоянии. Ко второй — платежи за ресурсы. Если недофинансировать первую группу, то дом будет содержаться недостаточно и быстрее придёт в негодность. Долги же по платежам из второй группы просто накапливаются», — отметила эксперт.

По её словам, за имущество дома должны платить все жильцы поровну.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль.

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