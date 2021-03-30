Юрист дал советы по покупке подержанных автомобилей

Автоюрист Дмитрий Славнов дал советы по покупке подержанных автомобилей.

«На сегодняшний день маркетологи делают так, чтобы машины меняли каждые пять лет, поэтому и двигатели делают рассчитанные на пять лет, или на 300 тыс. км пробега», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, шансы купить стопроцентно надёжный автомобиль довольно невелики, но есть некоторые нюансы.

«Всё зависит от того, кто этой машиной владел до вас и как её использовали», — считает Славнов.

Как отметил эксперт, есть автомобили, о которых владельцы заботятся, регулярно проходят ТО, поэтому в первую очередь нужно смотреть, у кого человек покупает машину.

Славнов также советует обращать внимание на юридическую чистоту сделки.

«Очень много машин, которые продаются с обременением, то есть на них наложен запрет регистрационных действий. Они либо в залоге у банков, либо в кредите», — пояснил он.

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