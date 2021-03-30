В Ленинградской области начата проверка из-за ЧП с судном на заводе

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В Ленинградской области организована проверка в связи с травмированием двух человек на накренившемся строящемся судне на заводе «Пелла».
В Ленинградской области начата проверка из-за ЧП с судном на заводе
  • РИА Новости

«По данному инциденту начата доследственная проверка, на место выехали наши сотрудники», — цитирует представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России ТАСС.

В то же время в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что волховстроевский транспортный прокурор выехал на место опрокидывания траулера на судостроительном заводе «Пелла».

Ранее стало известно, что в посёлке Сапёрное Ленинградской области два человека пострадали и шесть человек эвакуировались самостоятельно на накренившемся строящемся судне на заводе «Пелла».

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