В Приморье сообщили подробности обрушения на руднике
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом информирует администрация Дальнегорского городского округа.
«При заряжании забоя на скреперном штреке 5/2 рудника «Королевский» произошёл самопроизвольный взрыв», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате ЧП обрушилось 14 куб. м горной массы.
В связи с произошедшим 21 горняк был эвакуирован. По данным администрации, погиб взрывник.
Ранее сообщалось, что на руднике в Приморье произошло обрушение породы. Под завалами было обнаружено тело погибшего рабочего.