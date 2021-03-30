В Приморье сообщили подробности обрушения на руднике

Обрушение горной породы на руднике в Приморском крае произошло в результате самопроизвольного взрыва.

Об этом информирует администрация Дальнегорского городского округа.

«При заряжании забоя на скреперном штреке 5/2 рудника «Королевский» произошёл самопроизвольный взрыв», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате ЧП обрушилось 14 куб. м горной массы.

В связи с произошедшим 21 горняк был эвакуирован. По данным администрации, погиб взрывник.

Ранее сообщалось, что на руднике в Приморье произошло обрушение породы. Под завалами было обнаружено тело погибшего рабочего.