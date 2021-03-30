Путин удвоил премию за вклад в укрепление единства российской нации

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Президент России Владимир Путин сообщил о повышении премии за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 млн до 5 млн рублей.
Путин удвоил премию за вклад в укрепление единства российской нации
  • РИА Новости

«С учетом её значимости мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей», — цитирует РИА Новости заявление Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По данным агентства, в марте Совет при президенте России по межнациональным отношениям открыл приём документов на соискание премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации за 2021 год. Подать документы можно до 1 июля.

Премия президента России за вклад в укрепление единства российской нации была учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит каждый год в День народного единства, 4 ноября.

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