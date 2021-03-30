В ОАК рассказали о ходе испытаний Ил-112В

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В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали о ходе испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В.
В ОАК рассказали о ходе испытаний Ил-112В
  • © ОАК

«30 марта продолжилась программа лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «полёт осуществлялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО (входит в ОАК корпорации «Ростех»)».

Во время полёта проверялись различные режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолёта, работа его основных систем. Полёт длился около 30 минут.

Ранее, как передавал «ПолитЭксперт», пресс-служба ОАК сообщила, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.

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